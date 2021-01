Köln (SID) - Der FC Barcelona hat seine Erfolgsserie in der spanischen Fußball-Liga fortgesetzt. Das Team um den deutschen Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen gewann beim Vorletzten FC Elche 2:0 (1:0) und feierte vierten Ligasieg in Folge.

Frenkie de Jong (39.) und der kurz zuvor eingewechselte Riqui Puig (89.) erzielten die Treffer und sorgten dafür, dass Barca als Dritter mit 37 Punkten nur drei Zähler Rückstand auf den Erzrivalen Real Madrid hat. Superstar Lionel Messi war nach seiner Roten Karte im spanischen Supercup gegen Athletic Bilbao (2:3) gesperrt.

Die Königlichen gewannen am Samstag mit Toni Kroos 4:1 (3:0) bei Deportivo Alaves. Reals Trainer Zinedine Zidane fehlte dem Rekordmeister dort aber aufgrund einer Corona-Infektion, der Franzose wurde durch Assistent David Bettoni vertreten.

Weiter an der Tabellenspitze steht allerdings Atletico Madrid. Das Team von Trainer Diego Simeone hat vier Punkte Vorsprung auf Real und zudem zwei Spiele weniger als die Verfolger ausgetragen. Am Abend konnte Atletico gegen den FC Valencia den Abstand wieder vergrößern.

Casemiro erzielte in der 15. Spielminute den Führungstreffer für Real nach einer Ecke von Kroos. Kurz vor der Halbzeit traf Eden Hazard nach Vorarbeit des deutschen Nationalspielers (45.+1), Karim Benzema gelang ein Doppelpack (41./70.). Den Treffer für Alaves erzielte der ehemalige Bundesliga-Spieler Joselu (59.). Erst am Mittwoch war Real überraschend in der dritten Runde des Pokals beim Drittligisten CD Alcoyano mit 1:2 nach Verlängerung ausgeschieden.