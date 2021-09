Köln (SID) - Zwei Treffer von Yannick Carrasco in der 79. und von Thomas Lemar in der neunten Minute der Nachspielzeit retteten dem spanischen Fußballmeister Atletico Madrid ein 2:1 (0:1) bei Espanyol Barcelona. Die Katalanen waren durch Raul de Tomas (40.) in Führung gegangen. Der Titelverteidiger übernahm mit zehn Punkten zunächst die Tabellenführung in LaLiga.