Zum ersten Mal seit 20 Jahren wird Real Madrids Präsident Florentino Perez den Clasico bei Erzrivale FC Barcelona am Sonntagabend (21:00 Uhr im Liveticker) nicht im Stadion verfolgen.

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, hat der 76-Jährige die Reise nach Barcelona aus persönlichen Gründen nicht mit angetreten. Gesundheitliche Probleme sollen aber nicht vorliegen, stattdessen vermutet das Blatt einen Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre "Caso Negreira" rund um den katalanischen Klub.

Barca hatte zwischen 2001 und 2018 insgesamt rund sieben Millionen Euro an ein Unternehmen von Jose Maria Enriquez Negreira, den früheren Vizepräsidenten des Schiedsrichter-Ausschusses CTA, bezahlt. Laut Darstellung des Klubs und von Negreira habe es sich dabei um Beratungsdienstleistungen gehandelt.

FC Barcelona: Anklage wegen Korruption erhoben

Die Staatsanwaltschaft jedoch beschuldigt beide Seiten, es habe eine "geheime mündliche Vereinbarung" gegeben, wonach Negreira in seiner Funktion mitwirken sollte, um Barca bei Schiedsrichterentscheidungen zu begünstigen.

Inzwischen wurde offiziell Anklage gegen den Klub, dessen ehemalige Präsidenten Josep Maria Bartomeu und Sandro Rosell sowie die ehemaligen Führungskräfte Oscar Grau und Albert Soler erhoben. Ob es tatsächlich zu einem Verfahren kommt, ist aber noch offen.

Nach Erhebung der Klage meldete sich auch Real zu Wort und erklärte, als potenziell Geschädigter in einem etwaigen Verfahren als Nebenkläger auftreten zu wollen. Die Königlichen dementierten einen Zusammenhang zwischen Perez' Abwesenheit im Camp Nou und der Thematik.

Ter Stegen im Clasico gefordert - und mit Ambitionen im DFB-Team

Auch sportlich ist die Partie brisant. Barca führt die Tabelle mit neun Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen an. Die Königlichen benötigen also einen Sieg, um noch einmal in das Titelrennen eingreifen zu können. Somit darf sich Torwart Marc-Andre ter Stegen auf viel Arbeit einstellen.

Der deutsche Nationalspieler spielt eine starke Saison und will nun auch dauerhaft die Nummer eins im DFB-Team sein. "Das ist mein Ziel, darauf arbeite ich hin. Ich habe immer gesagt: Ich möchte die Nummer eins sein, beim FC Barcelona wie auch in der Nationalmannschaft", sagte er der "Sport Bild".

Auch eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer sieht er gelassen, auch dank Bundestrainer Hansi Flick. "Er hat ganz klare Werte: Es geht um Leistung und dass am Ende die beste Mannschaft auf dem Platz steht. Ich bin froh über die Rückendeckung, die ich von ihm erfahre, und dankbar für das Standing, das ich inzwischen in der Nationalmannschaft habe", sagte der 30-Jährige.