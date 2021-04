München/Madrid - In Madrid steigt eines der wohl bekanntesten Spiele der Welt: der Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr. Wir verraten euch, wo ihr die Partie live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Auf diesen Tag fiebern viele Fußball-Fans lange hin. In der spanischen Liga steigt der Clasico. Für die Partie im Estadio Alfredo Di Stefano könnte die Ausgangslage wohl kaum spannender und brisanter sein. Aktuell rangiert Atletico Madrid als Tabellenführer mit 66 Punkten ganz vorne in der Tabelle. Barca (65 Punkte) und Real (63 Punkte) lauern direkt dahinter.

Würde Barca ein Sieg gelingen, könnten sie sich nicht nur um fünf Punkte von den Königlichen absetzen, sondern auch dem Team von Diego Simeone so richtig auf die Pelle rücken. Für Real um Coach Zidane ist der Druck sogar noch ein wenig größer. Will man nicht den Anschluss verlieren, muss unbedingt ein Erfolg her.

Besonders dürfte das Spiel übrigens auch wegen Lionel Messi werden. Ob der Superstar im Camp Nou bleibt, ist völlig unklar. Sollte er Barca verlassen, wäre dies sein letzter Clasico.

Personell muss Real-Trainer Zidane neben Sergio Ramos auf Dani Carvajal und Raphael Varane verzichten, bei Barca fehlen Philippe Coutinho und Ansu Fati. Im Hinspiel im vergangenen Oktober siegte Real übrigens in Barcelona mit 3:1.

Die Aufstellungen:

Real Madrid: Courtois - Vazquez, Eder Militao, Nacho, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

FC Barcelona: Ter Stegen - Mingueza, Araujo, Lenglet - Dest, Busquets, de Jong, Jordi Alba, Messi, Pedri - Dembele

La Liga: Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona live im TV

Das spannendste Spiel der spanischen Liga wird nicht im Fernsehen übertragen.

La Liga: Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona im Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Partie komplett. Via App kann man das Spiel auch auf den Smart-TV laden. Die Übertragung startet um 20.30 Uhr.

Liveticker zu Real Madrid gegen FC Barcelona

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

