München - Diesen Clasico wird Real Madrid nicht so schnell vergessen!

Am Sonntag kassierten die Königlichen im heimischen Stadion eine bittere 0:4-Niederlage gegen den FC Barcelona. Ein Doppelpack von Ex-BVB-Star Pierre-Emerick Aubameyang sowie Tore von Ronald Araujo und Ferran Torres bescherten Barca einen unvergesslichen Abend.

Die internationale Presse hielt sich im Anschluss mit Kritik am Team von Carlo Ancelotti nicht zurück, für die Truppe von Xavi gab es dagegen Lob im Überfluss.

Die internationalen Pressestimmen im Überblick

Spanien

Marca: "Barça-Festival im Bernabéu! Barcelona geht in Madrid spazieren. Eine Chordarbietung der Mannschaft von Xavi gegen ein zerbrechliches Madrid, das unfähig ist, den Ball zu halten oder zu erobern und im eigenen Stadion zerfällt. Xavi ist der Architekt für den Wiederaufbau."

AS: "Schwarze Nacht! Barça kehrt zurück, Madrid verschwindet. Xavis Team tanzt die Ancelotti-Truppe aus. Die bizarren Entscheidungen des Italieners beschleunigen das weiße Desaster. Aubameyang glänzt mit einem Doppelpack."

Mundo Deportivo: "Fußball-Ausstellung im Bernabéu! Barça rollt über Madrid hinweg. Xavis Mannschaft gelingt ein historischer Sieg. Real wird erstickt und ausgecoacht."

Sport: "Eine magische Nacht für Los Cules! Barça entweiht das Bernabéu wie in den besten Zeiten."

England

Guardian: "Eine Tracht Prügel für Real. Aubameyang führt Barcelona mit zwei Toren zum Sieg. Ein erstaunliches 4:0 beendet Barças Niederlagen-Serie im Clasico."

Sun: "Barcelona schockt Real im Clasico. Pierre-Emerick Aubameyang war on fire."

BBC: "Aubameyang verleiht der Xavi-Revolution neuen Schwung! Barcelona überrumpelt Tabellenführer Real Madrid, Pierre-Emerick Aubameyang erzielt bei seinem Debüt im Clasico zwei Treffer."

Daily Mirror: "Ein echter Klassiker! Barcelona versenkt Real Madrid mit Aubameyang-Doppelpack. Eine herbe Abreibung im Bernabeu."

Daily Mail: "Barcelona nimmt Real Madrid auseinander. Der Spitzenreiter kommt böse unter die Räder."

Deutschland

Sport1: "Clasico-Wahnsinn! Furioses Barça demontiert Real. Der Auftritt der Xavi-Elf beeindruckt, Real enttäuscht auf ganzer Linie."

Bild: "Barça macht Madrid nass! Real erlebt Clasico-Fiasko."

Kicker: "Barça führt Real im Bernabeu vor! Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien! Real Madrid verliert den Clasico gegen Erzrivale Barcelona gleich mit 0:4. Und das im eigenen Stadion."

Schweiz

Der Blick: "Aubameyang mit Doppelpack: 4:0 in Madrid! Barça demütigt Real im Clasico. Was für eine Klatsche für den Leader in Spanien!"

