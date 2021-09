Köln (SID) - Das Comeback von Toni Kroos beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid steht bevor. Der Rio-Weltmeister könnte schon am Dienstag zum Aufgebot für das Champions-League-Spiel gegen Sheriff Tiraspol gehören. "Ich fühle mich vorbereitet und denke, dass ich im Kader stehen werde. Ich werde am Montag mit (Carlo) Ancelotti sprechen und dann werden wir analysieren, was das Beste ist, ob ich Spielzeit bekomme und wenn ja, wie viel", sagte Kroos im Interview mit Goal und SPOX.

Der 31-Jährige hat seit dem Aus im EM-Achtelfinale Ende Juni gegen England aufgrund einer Schambeinverletzung kein Spiel mehr absolviert. "Daher muss ich natürlich noch in den Rhythmus kommen. Aber das stört mich nicht wirklich. Ich bin froh, endlich wieder an den Punkt gelangt zu sein, an dem wir über Spielpraxis sprechen können", sagte der aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Kroos.

Erste Beschwerden hatte der Mittelfeldspieler schon im März. Es sei für ihn aber schwierig gewesen, aufzuhören, so Kroos, "weil ich das Viertel- und Halbfinale der Champions League spielen musste und danach die Europameisterschaft".