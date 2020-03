Köln - Die Coronakrise hat den spanischen Profifußball erreicht.

Am Dienstag teilte La Liga mit, dass die kommenden beiden Spieltage der ersten und zweiten Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Besonders betroffen von den "Geisterspielen" ist Real Madrid. Die Königlichen um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos müssen gegen SD Eibar und den FC Valencia gleich in zwei Heimspielen ohne die Unterstützung ihrer Anhänger auskommen.

Das Coronavirus hatte bereits zuvor weitreichende Auswirkungen auf den Profifußball in Europa: In der Bundesliga werden sowohl das rheinische Derby am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln als auch das Revierderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 ohne Fans ausgetragen. Weitere Zuschauerausschlüsse sind zu erwarten.

In Italien werden bis zum 3. April gar sämtliche Sportwettbewerbe ausgesetzt, betroffen ist davon auch die höchste Fußballliga Serie A. Das hatte das Italienische Nationale Olympische Komitee von Italien CONI am Montag beschlossen.

