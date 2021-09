Köln (SID) - Der spanische Fußball-Meister Atletico Madrid hat mit Mühe und Not einen Pflichtsieg eingefahren. Beim punktlosen Tabellenvorletzten FC Getafe gewann der Titelverteidiger am Dienstagabend mit 2:1 (0:1). Stürmer Luis Suarez (78., 90.) drehte das Spiel mit einem Doppelpack, wodurch sich die Hauptstädter bis mindestens Mittwoch an die Tabellenspitze setzten.

Stefan Mitrovic hatte kurz vor der Pause (45.) per Kopf die Führung für den krassen Außenseiter erzielt, der zuvor 17 (!) Spiele am Stück gegen Atletico nicht getroffen hatte. Doch nach einer Roten Karte gegen Carles Alena (74.) war der Widerstand des Außenseiters gebrochen.