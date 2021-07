Köln (SID) - Der ehemalige Leverkusener Bundesliga-Profi Dani Carvajal (29) hat seinen Vertrag beim spanischen Fußball-Rekordmeister bis 2025 verlängert. Das gaben die Königlichen am Donnerstag bekannt. In der Saison 2012/13 stand der Rechtsverteidiger in Diensten des Werksklubs und wechselte von dort zu Real.