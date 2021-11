Hamburg - "Welcome back home, Xavi!" Mit diesen Worten kündigte der FC Barcelona am Freitagabend die Verpflichtung von Vereinslegende Xavi Hernandez als neuen Trainer an. Der ehemalige Spieler wird den Verein für die laufenden Saison von der Seitenlinie unterstützen und erhält einen Vertrag für zwei weitere Jahre.

Wie auf der Vereinsseite verkündet wurde, soll Xavi am Wochenende in Barcelona ankommen und am Montag vorgestellt werden. Bereits zuvor war klar, dass Xavi sich seinem Ex-Verein anschließen würde, nachdem er am Freitag die Freigabe von seinem derzeitig Klub erhalten hatte.

Al-Sadd habe dem "Wechsel von Xavi nach Barcelona nach Zahlung der vertraglich festgelegten Ausstiegsklausel zugestimmt", schrieb der Klub bei Twitter: "Wir haben eine zukünftige Zusammenarbeit mit Barcelona vereinbart. Xavi ist ein wichtiger Teil der Geschichte von Al-Sadd und wir wünschen ihm viel Erfolg."

Xavi gilt als Wunschlösung der Fans, obwohl er als Trainer nur wenig Erfahrung hat: Er begann seine neue Karriere erst 2019 bei Al-Sadd.

Dort hatte der Weltmeister von 2010 und zweimalige Europameister (2008/2012) vor zwei Jahren seine Profilaufbahn beendet. Sein Herzensverein aber ist Barca: Nur Lionel Messi trug das Trikot der Katalanen häufiger als er (767-mal). An dessen Seite gewann Xavi vier Mal die Champions League und prägte die erfolgreichste Ära der Klubgeschichte mit.

Koeman war nach dem 0:1 bei Aufsteiger Rayo Vallecano nach nur 15 Monaten entlassen worden. In La Liga ist Barca auf Rang neun abgestürzt, in der Champions League droht dem Gegner von Bayern München erstmals seit 21 Jahren das Aus in der Vorrunde.

Xavi Hernández returns home 6 years after his goodbye from Camp Nou 💙❤️ — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 6, 2021

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.