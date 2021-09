München/Barcelona - Innenverteidiger Gerard Pique ist eine Institution beim FC Barcelona.

Seit mittlerweile 13 Jahren streift er sich das Trikot des spanischen Spitzenklubs über und war somit auch Teil des erfolgreichen Teams, das von 2008 bis 2012 unter Trainer Pep Guardiola insgesamt 14 Titel gewann.

Wie der Innenverteidiger aber im Gespräch mit dem spanischen Radiosender "La Sotona" offenbarte, dachte er während der Saison 2011/12 über einen Abschied nach. Der Grund: eine Verschlechterung der Beziehung zu Guardiola.

Pique: Guardiola wollte "absolute Kontrolle"

"Ich begann, mit Shakira auszugehen und unsere Beziehung hat sich verschlechtert. Jetzt ist sie perfekt, aber damals war der Druck auf mich sehr groß. Ich hatte das Gefühl, dass ich im Training alles perfekt machen muss. Wenn es einen Moment gab, in dem ich darüber nachgedacht habe, Barca zu verlassen, dann war es in dieser Saison. In dieser letzten Saison hatte ich Probleme mit Guardiola", erzählte der Abwehrspieler.

Der derzeitige Trainer von Manchester City wollte laut Pique die "absolute Kontrolle über alles" haben, was auch andere Spieler so empfunden haben sollen. "Wir erreichten einen Punkt, an dem es Spannungen mit ihm gab. Das betraf nicht nur mich allein, sondern das Team im Allgemeinen", so der 34-Jährige.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.