München/Barcelona - Der FC Barcelona will wohl neue Sparmaßnahmen vornehmen, um die finanzielle Situation des hoch verschuldeten Vereins in den Griff zu bekommen. Laut spanischen Medien soll es diesmal die Spielergehälter betreffen. "Deportes Cuatro" berichtet von einer Gehaltskürzung von 50 Prozent für die drei Kapitäne Sergio Busqeuts, Gerard Pique und Jordi Alba. Laut "Mundo Deportivo" sollen sogar alle Barca-Profis betroffen sein.

Winter-Neuzugänge und Spieler, die erst kürzlich verlängerten und daher bereits angepasste Verträge haben, sollen jedoch davon ausgenommen sein. Angeblich ziehe der Verein auch in Erwägung, ausgewählten Spielern anzubieten, die Gehälter auf mehrere Jahre aufzuteilen. Dadurch würden sie aktuell weniger verdienen, dafür aber über ihre Zeit bei Barcelona hinaus, auch wenn sie nicht mehr dort aktiv sind.

FC Barcelona: Sparen für Lewandowski?

Mit einigen Spielern soll der Verein auch schon Kontakt aufgenommen haben. Wollen die Katalanen neue Spieler verpflichten, müssen sie nicht nur an allen Ecken und Enden einsparen, sondern auch zusätzlich Geld generieren. Denn zuletzt kündigte La-Liga-Boss Javier Tebas an, dass Barcelona bei der Verpflichtung neuer Spieler am ligainternen "Financial Fairplay" scheitern könnte. Daher wäre laut Tebas eine Verpflichtung von Robert Lewandowski aktuell unmöglich.

Mit dem Verkauf der Stadion- sowie Trikotrechte an "Spotify" kam von außen bereits Geld in den Verein, zudem sollen Anteile der hauseigenen Produktionsfirma und TV-Rechte abgetreten werden.

