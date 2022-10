München - Dieses Duell überstrahlt alles! Am Mittwoch bekommt es der FC Barcelona in der Champions League mit dem FC Bayern zu tun. Damit die Katalanen dann ihre beste Leistung abliefern können, hat Trainer Xavi im Liga-Spiel gegen Athletic Bilbao gleich mehrere Stars vorzeitig vom Platz genommen.

Einer von ihnen: Robert Lewandowski. Der polnische Stürmer hatte - genau wie Abwehrchef Kounde und Mittelfeldspieler Pedri - nach 63 Minuten Feierabend.

Damit Barca in der Champions League zumindest theoretische Chancen auf ein Weiterkommen hat, braucht es gegen den deutschen Rekordmeister zwingend einen Sieg. Umso wichtiger, dass die Leistungsträger erholt in die Partie starten können.

Lewandowski mit Tor und Vorlage

Wirklich benötigt wurden Lewandowski und Co. aber ohnehin nicht mehr. Barca konnte einen souveränen 4:0-Sieg einfahren. Der langjährige Bayern-Star zeigte sich dabei erneut in guter Verfassung. In der 22. Minuten erzielte er nach einer Vorlage von Dembele den Treffer zum 3:0, sein zwölftes Tor in der laufenden La-Liga-Saison.

In der zwölften Minute wiederum hatte er zuvor als Vorlagengeber für den Franzosen und dessen Treffer zum 1:0 agiert. Die weiteren Tore erzielten Sergi Roberto und Ferran Torres.

