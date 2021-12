München - Erst im vergangenen Sommer wechselte Sergio Agüero von Manchester City zum FC Barcelona. Nachdem sich der Argentinier erst vor wenigen Wochen nach einer Wadenverletzung auf den Platz zurückkämpfte, folgte der Schock. Der 33-Jährige ging während des Ligaspiels gegen Deportivo Alaves Ende Oktober zu Boden und wurde wenig später noch kurz vor der Halbzeit ausgewechselt.

Nach Untersuchungen im Krankenhaus wurden Herzprobleme diagnostiziert. Agüero stand seitdem nicht mehr auf dem Platz, über das vorzeitige Karriereende wurde umgehend spekuliert. Dieses will laut Informationen von "El Pais" der Argentinier jetzt höchstselbst verkünden. "Am Mittwoch gibt es eine Zeremonie, bei der Agüero seinen Rücktritt vom Fußball bekannt geben wird", sagte "El Pais"-Redakteur Emilio Perez de Rosas in der Sendung "A Dario" von "Radio MARCA".

Ein mögliches Karriereende Agüeros dementierte Barcelonas Vizepräsident Rafael Yuste zuletzt. "Ich weise zurück, dass Kun seinen Rückzug ankündigen wird", so Yuste in einem Interview mit dem vereinseigenen TV-Kanal des FC Barcelona.

Trotz des Dementis ist sich Perez de Rosas allerdings sicher, dass der Argentinier nicht mehr auf den Fußballplatz zurückkehren wird. "Aber nach meinen Informationen hat Barcelona seinen Abschied vorbereitet."

Nur ein Tor – ausgerechnet im Clasico

Agüero stand für Barcelona in vier LaLiga-Spielen auf dem Platz und erzielte ein Tor im Clasico gegen Real Madrid. Mit einem weiteren Kurzeinsatz in der Champions League kommt der Argentinier seit seinem Wechsel zu den Katalanen in fünf Einsätzen auf 165 Einsatzminuten.

