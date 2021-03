München/Barcelona - Aufregung in Spanien, denn die "Barcagate"-Affäre zieht weitere Kreise: Wie ein Sprecher der katalanischen Regionalpolizei am Montag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, wurden im Rahmen einer Razzia in den Büroräumen des FC Barcelona mehrere Personen von der Polizei festgenommen.

Laut dem spanischen Radiosender "Cadena SER" war einer der Festgenommenen Barcas Ex-Präsident Josep Maria Bartomeu. Zudem sollen Oscar Grau (CEO) und Roman Gonmez Ponti (Rechtsabteilung) von den Beamten abgeführt worden sein.

Die Festnahmen stehen in Zusammenhang mit der in die Medien geratenen "Barcagate"-Affäre. Vor gut eineinhalb Wochen hatte "Cadena SER" berichtet, dass eine vom FC Barcelona beauftrage Firma in den Sozialen Netzwerken aktuelle und ehemalige Spieler sowie weiter Personen aus dem Umfeld des Klubs diffamiert haben soll.

Barca soll dafür eine Million Euro bezahlt haben.

Die Vorwürfe hat Bartomeu inzwischen für richtig erklärt. "Wir können bestätigen, dass ein Account dieser Firma negative Kommentare abgesetzt hat. Daher haben wir heute Morgen den Vertrag mit dieser Firma aufgelöst", erklärte er vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung.

Bartomeu bestreitet Beteiligung

Bislang hatte Barca lediglich eine Zusammenarbeit mit der Firma bestätigt, eine Verbindung mit den Hetz-Nachrichten aber dementiert.

Am Morgen wurden nun die Büros der Katalanen auf dem Gelände des Camp Nou durchsucht, in der Hoffnung, Beweise in der Affäre zu finden.

Bartomeu bestreitet jegliche Beteiligung an der Verleumdungskampagne, die allerdings nur eine von vielen Negativschlagzeilen aus dem Umfeld des 26-maligen spanischen Meisters ausmacht.

Im vergangenen Sommer hatte ein Machtkampf zwischen Starspieler Messi und Bartomeu die katalanische Metropole in Atem gehalten. Während Messi seinen bereits angedrohten Abgang schließlich nicht wahr machte, trat Bartomeu wie auch der Rest des Vorstands zurück.

Katastrophale Finanzlage bei den Katalanen

Was blieb, ist eine katastrophale Finanzlage. Der Schuldenberg beträgt über eine Milliarde Euro, laut eines Wirtschaftsberichts des Klubs von Ende Januar liegen die kurzfristigen Verbindlichkeiten bei 730,6 Millionen Euro.

Ein geleaktes Vertragspapier von Messi, der zwischen 2017 und 2021 insgesamt über 500 Millionen Euro kassieren soll, sorgte für zusätzliche Unruhe.

Dabei wären die Katalanen schon mit ihrer sportlichen Schieflage beschäftigt genug, hinken sie doch ihren großen Ansprüchen hinterher. In der Champions League steht Barcelona vor dem frühesten Aus seit 14 Jahren, im Achtelfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain setzte es eine 1:4-Klatsche.

Und auch in der heimischen Liga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Atletico Madrid trotz eines Spiels mehr schon fünf Punkte.

