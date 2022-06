München - Gavi lässt es wie immer leicht aussehen.

Er fordert im Sechzehner den Ball. Nimmt ihn nahe der auf halbrechten Position mit rechts an, schließt trocken mit links (dem "schwachen" Fuß) ab. Der Ball dreht sich unhaltbar ins lange Eck. Drin.

Wer Gavis Tor beim 2:2 in der Nations League gegen Tschechien beschreiben will, der greift schnell auf die typischen Adjektive zurück: Kompromisslos, abgebrüht, abgezockt. Adjektive, die normalerweise einen erfahrenen Stürmer beschreiben, aber nicht einen 17 Jahre alten Mittelfeldspieler, der soeben der jüngste Torschütze in der Geschichte der spanischen Nationalmannschaft wurde.

Lobeshymnen von allen Seiten

Die nationale Presse überschlägt sich seit Monaten mit Lob für das Barca-Talent. "Eine Maschine", "ein Stern am Fußballhimmel", die Zukunft". Der Spanier avancierte gleich in seinem ersten Jahr im Barca-Kader in der vergangenen Saison zu einem der Stützen des Teams, stand in 47 Pflichtspielen auf dem Rasen und steuerte zwei Tore und sechs Vorlagen bei.

Sein Einfluss geht allerdings weit über den Statistikbogen hinaus. "Er überrascht mich nicht. Gavi spielt großartig gegen den Ball, mit dem Ball ist er noch besser. Er ist ein kompletter Spieler, mit Herz und technischer Versiertheit", lobte Nationaltrainer Luis Enrique nach dem Spiel.

Gavi: Glänzt in vielen Bereichen

Gavi mag zwar mit 1,73 Metern klein sein, spielt aber durchaus physisch. Er blockt und erobert Bälle in der Verteidigung, scheut sich nicht vor Gegnerkontakt und zählte in der abgelaufenen Spielzeit zu den meistgefoulten Spielern Europas - auch weil er äußerst quirlig und schnell mit dem Ball am Fuß unterwegs ist.

Er spielt im Barcelona-System als Verbindungsstelle zwischen Mittelfeld und Angriff und passt regelmäßig Bälle ins letzte Drittel. "Bei dem Spiel, das er gemacht hat, muss man den Hut ziehen. Er ist fantastisch, sein Potenzial kennt keine Grenzen", lobte Barca-Trainer Xavi nach einem Heimsieg Ende des letzten Jahres.

Gavi ist schnell auf den Beinen, noch schneller im Kopf. Der Mittelfeldmann besitzt die Spielintelligenz eines Routiniers und die Spielfreude eines Youngsters. Knapp 90 Prozent seiner Pässe kamen in der vergangenen Saison bei einem Mitspieler an, auch das zählt zu den besseren Werten im Ligavergleich.

96 Tore - in einer Saison

Sein Talent fiel schon früh auf. Gavi spielte in der Jugend für Betis Sevilla, dort soll er mit neun Jahren mal 96 Tore geschossen haben - in einer Saison. Mit zehn Jahren wechselte er in das Jugendzentrum von Barcelona, "La Masia", gab mit 16 Jahren sein Debüt in der Reserve-Mannschaft von Barca und mit 17 wurde er vom damaligen Barca-Trainer Ronald Koeman erstmals in den Kader berufen.

Bei Barca und in der spanischen Nationalmannschaft trauen viele Gavi eine Führungsrolle zu - für die nächste "goldene Generation" rund um ihn, Pedri, Ansu Fati, Ferran Torres und Co.

Auch der FC Bayern München an Gavi interessiert

Doch der Vertrag von Gavi bei den Katalanen gilt nur noch für die kommende Spielzeit. Die Vertrags-Verhandlungen zieht sich seit einigen Monaten.

Sehr zur Freude der europäischen Tob-Klubs. Der FC Bayern München, FC Liverpool und Manchester United streckten bereits ihre Fühler nach dem Youngster aus. Barca-Trainer Xavi sagte vor gut einem Monat: "Er ist sehr wichtig. Es muss eine Einigung erzielt werden."

Aber auch hier scheinen Gavi und sein Berater abgezockt zu sein.

