München - Zinedine Zidane war einfach nur "traurig", sein Kollege Quique Setien verstand die Fußball-Welt nicht mehr: Der historische Doppel-K.o. von Real Madrid und des FC Barcelona im Viertelfinale des spanischen Königspokals hat nicht nur die Trainer schockiert.

Das Real-Hausblatt Marca schimpfte auf den "verfluchten Wettbewerb", AS berichtete von einer "tragischen Nacht". "Grausam", titelte Sport in Barcelona, "Schande" schrieb L'Esportiu.

Es ereignete sich in der Tat Historisches. Erstmals seit dem 29. Mai 1955, als Real im Halbfinale am FC Sevilla und Barca an Athletic Bilbao scheiterten, schieden beide Klubs an einem Tag aus.

Erstmals seit 2010 fehlen in der Vorschlussrunde gleich beide Platzhirsche. Stattdessen spielen dort Real Sociedad, das 4:3 in Madrid gewann, Bilbao (1:0 gegen Barca), Granada und Zweitligist Mirandes.

Real Madrid: Erstmals unter Zidane mit vier Gegentoren

"Ich bin traurig, es tut weh", sagte Zidane, aber: "Die Botschaft lautet: weitermachen. Wir werden nichts von dem ändern, was wir tun wollen.

" Marca gab dem Coach die "Schuld", weil er in seinem auf sieben Positionen veränderten Team neben Toni Kroos auf Edelreservisten wie James oder Marcelo setzte.

Das Resultat: Erstmals musste Real unter Zidane vier Gegentore hinnehmen, drei davon durch die Dortmund-Flops Alexander Isak (2) und Mikel Merino.

FC Barcelona: Messi mit Verbalduell gegen Sportdirektor

Barcas Aus dagegen war Pech - zumindest laut Coach Setien. "Alles war gut außer dem Ergebnis", sagte er, Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen habe "keine einzige Parade zeigen" müssen.

Das Pokal-Aus war für die Katalanen der Tiefpunkt einer turbulenten Woche, in der sich Superstar Lionel Messi ein öffentliches Verbalduell mit Sportdirektor Eric Abidal geliefert hatte.

Schon wird wieder mal spekuliert, dass Messi (Vertrag bis 2021) Barca verlassen könnte. Manchester City mit Ex-Barca-Coach Pep Guardiola will angeblich all seine finanziellen Möglichkeiten ausschöpfen, um den Argentinier nach England zu locken.

