München - Seit 2014 streift sich der kroatische Nationalspieler Ivan Rakitic das Trikot des FC Barcelona über. Der 32-Jährige galt lange Zeit als der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld der Katalanen. Mit dem Beginn der aktuellen Spielzeit fand sich der amtierende Vize-Weltmeister oft in der Reservisten-Rolle wieder und stand in lediglich zehn der 27 Liga-Pflichtspielen in der Startelf.

In der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" macht er nun seinem Ärger freie Luft. "Ich hatte einen sehr seltsamen ersten Saisonteil, sehr unangenehm und überraschend für mich", erzählt er in dem Interview.

"Bin kein Sack Kartoffeln"

Der Kroate teilt sich seinen ehemaligen Stammplatz mit Arturo Vidal. Die andere "Achter-Position" wird dauerhaft von Sommer-Neuzugang Frenkie de Jong bekleidet. Dabei habe Rakitic doch bewiesen, dass "man sich in den letzten fünf Jahren immer auf mich verlassen konnte". Er sei kein "Sack Kartoffeln, mit dem man alles machen kann".

Der Vertrag des 32-Jährigen endet 2021. Stand heute, will er diesen erfüllen. Einem frühzeitigen Wechsel würde er jedoch nicht entgegenwirken: "Sie können immer mit mir reden, aber das Wichtigste ist, dass ich an einem Ort sein möchte, an dem ich geliebt, respektiert und gebraucht werde und an dem meine Familie und ich uns wohlfühlen. Wenn dies hier ist, wäre ich froh, wenn nicht, dann entscheide ich wo, und nicht jemand anders."

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.