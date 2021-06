München - Eine Rückkehr zur alten Liebe? Für den ehemaligen Fußballstar Xavi Hernandez (noch) nicht denkbar. Vor einigen Wochen warb der FC Barcelona um den 41-Jährigen. Die Klub-Legende sollte den Trainerposten von Ronald Koeman übernehmen. Xavi sagte ab und Barca wird ein weiteres Jahr mit Koeman als Trainer in die Saison gehen.

In einem Interview mit der Zeitung "La Vanguardia" begründete Xavi seine Entscheidung: "Es fühlt sich noch nicht richtig an. Es war eine harte Entscheidung. Gleichzeitig bereite ich mich aber weiterhin auf diesen Job vor. In der Zukunft ist es durchaus denkbar."

Xavi stand in 767 Spielen für Barcelona auf dem Feld, gewann mehrfach die Champions League, die Liga und den nationalen Pokal. Als Trainer sammelte er bisher Erfahrung bei Al Saad, einem Klub in Katar.

