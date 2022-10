München - Karim Benzema gilt als der Torgarant schlechthin bei Real Madrid. Aktuell sorgt der Stürmer aber für das ein oder andere Fragezeichen. So stand der Franzose auch beim 1:1 am Sonntag gegen den FC Girona nicht im Kader der Königlichen.

Es ist bereits das dritte Mal in Folge – und die sechste Partie in der laufenden La-Liga-Saison – in der der 34-Jährige nicht mitgewirkt hat. Bemerkenswert ist dies vor allem deshalb, weil der Ballon d'Or-Gewinner nach Angaben der medizinschen Abteilung des Klubs nicht verletzt ist.

Wann ist Benzema wieder für Real im Einsatz?

So sprach Real zuletzt von einer "Muskelermüdung" als Grund für den Ausfall des Angreifers. Zudem wurde versichert, dass Benzema im Kader stehen würde, wenn Real ein Finale vor sich hätte.

Der Routinier selbst soll sich aktuell aber nicht wohl fühlen und deshalb nicht spielen wollen. Untersuchungen brachten zuletzt aber keine Ursache zum Vorschein, die das schlechte Wohlbefinden erklären könnten.

Wann Benzema wieder das Trikot der Königlichen überstreift, ist aktuell offen. In elf Pflichtspielen erzielte er in dieser Saison sechs Tore.

