Köln (SID) - Zwei Tage nach dem Rücktritt von Trainer Jorge Almiron hat der abstiegsbedrohte spanische Fußball-Erstligist FC Elche einen alten Bekannten als Nachfolger gefunden. Francisco Escriba kehrt nach fünfeinhalb Jahren bis zum Saisonende zum Tabellenvorletzten zurück, mit dem der 55-Jährige 2013 ins Oberhaus aufstiegen war.

Escriba trainierte zuletzt bis November 2019 den Ligakonkurrenten Celta Vigo, der am Freitag 3:1 (2:0) gegen Elche gewonnen hatte. Almiron war direkt im Anschluss an das 16. Ligaspiel in Serie ohne Sieg zurückgetreten.