München - Fünfeinhalb Jahre ist es her, seit es Marc-André ter Stegen von Borussia Mönchengladbach zum Weltklub FC Barcelona zog. Mit den Katalanen holte er in dieser Zeit vier Mal den spanischen Meistertitel, vier Mal den spanischen Pokal und als internationale Krönung 2015 den Titel in der Champions League und bei der FIFA-Klubweltmeisterschaft.

Neben zahlreichen Titeln ist der 27-Jährige im Kasten des FC Barcelona aber auch zu einem Weltklasse-Torhüter gereift. Und diese Leistung soll nun honoriert werden. Wie "ESPN", die sich auf mehrere Quellen berufen, berichtet, will Klub-Boss Josep Bartomeu den Vertrag mit ter Stegen zu verbesserten Konditionen verlängern, obwohl das aktuelle Arbeitspapier des Deutschen noch bis 2022 läuft.

2017 hat ter Stegen (ebenfalls vorzeitig) einen Fünfjahres-Vertrag unterschrieben, der ihm geschätzte acht Millionen Euro im Jahr einbringen soll. Mit einer neuen Unterschrift dürfte diese Summe noch um einiges höher werden. Denn das Standing des deutschen Nationalkeepers innerhalb der Mannschaft von Trainer Quique Setien hat sich über die Jahre extrem verbessert. Viele Experten sehen in dem 27-Jährigen mittlerweile den zweitwichtigsten Spieler der Katalanen hinter Megastar Lionel Messi.

Ter Stegen fühlt sich in Barcelona sehr wohl, doch der Klub müsse ihm nun auch zeigen, was er ihm wert sei. Und die Konkurrenz um den Keeper ist groß und namhaft. Wie die englische "Sun" berichtet, sollen Juventus Turin und PSG an einer Verpflichtung im Sommer sehr interessiert sein.

Vertragsverlängerung? Ter Stegen macht sich noch keine Gedanken

Ter Stegen selbst macht sich um eine Vertragsverlängerung noch keine großen Gedanken. In einem Interview mit der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" sagte der 27-Jährige im Februar noch, das für ihn eine Verlängerung im Moment kein Thema sei. "Ich habe noch zwei Jahre Vertrag, meine Familie und ich sind hier sehr gut aufgehoben, wir fühlen uns zuhause. Die Absicht ist es, weiterzumachen, die Philosophie und Idee passen gut zusammen", so der Torwart.

Ter Stegen weiter: "Im Moment gibt es nur lose Gespräche, weil es von meiner Seite aus keine Eile gibt. Ich überlasse die gesamte Vertragsfrage meinem Berater, der sich damit befasst und mich über alles informiert."

Ter Stegen hat also noch keine Entscheidung gefällt, aber würde er die Katalanen wirklich verlassen und sich sportlich eine neue Herausforderung suchen?

Wo spielt ter Stegen in der kommenden Saison?

Der Journalist Lluis Canut enthüllte jetzt in der Radio-Sendung "El Club de la Mitjanit" von "Catalunya Radio" und "Esport 3", dass der Barca-Keeper ein Biographie-Angebot des Journalisten für das nächste Jahr abgelehnt haben soll. Die Begründung: Er wisse nicht, ob er dann noch für Barcelona spielen würde.

Das berichtet jedenfall die Zeitung "AS". Zudem berichtet das Sportblatt von weiteren Anzeichen für einen möglichen Abschied im Sommer. So sollen Anfang des Jahres Messi und der Torwart im Training aneinander geraten sein. Zudem sei ter Stegen sauer, weil nach seiner tollen Parade gegen Isco im "El Clasico" kein Mitspieler zu ihm kam, um zu gratulieren. Dies sei sonst in der Mannschaft üblich.

Die Zukunft von ter Stegen liegt also noch in den Sternen. Optionen hat der 27-Jährige reichlich, doch einen kleinen Haken hätte ein vorzeitiger Abgang. Ein möglicher Wechsel wäre teuer, sehr teuer. Ter Stegens Ausstiegsklausel beim FC Barcelona soll bei 180 Millionen Euro liegen.

