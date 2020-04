Köln - Die Profis des spanischen Rekordmeisters Real Madrid um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos verzichten aufgrund der Coronakrise auf mindestens zehn Prozent ihres Gehalts. Laut Informationen der spanischen Sportzeitung Marca haben sich die Spieler der ersten Mannschaft nach Gesprächen mit dem Generaldirektor der Königlichen, Jose Angel Sanchez, dazu bereiterklärt. Die Spieler sollen in den Verhandlungen von Kapitän Sergio Ramos vertreten worden sein.

Die Summe soll sich insgesamt auf knapp 50 Millionen Euro belaufen. Sollte die Saison in La Liga, die aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt worden ist, nicht mehr fortgesetzt und beendet werden, würden die Spieler ihren Gehaltsverzicht auf 20 Prozent aufstocken.

"Mit dem Gehalt vernünftige Sachen machen"

Kroos hatte sich erst am Dienstag gegen einen Gehaltsverzicht ausgesprochen. "Was ich besser finde, ist, schon das volle Gehalt zu bekommen, aber dann mit dem Gehalt vernünftige Sachen zu machen und links und rechts zu helfen", hatte der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler am Dienstag im SWR-Podcast "Steil extra!" gesagt: "Es gibt viele Stellen, wo es nötig ist."

Der Weltmeister von 2014 erklärte weiter: "Auf das Gehalt zu verzichten, ist wie eine Spende ins Nichts oder an den Verein, wobei es hier nicht nötig ist." Dennoch sei es für ihn aus Spielersicht "grundsätzlich natürlich eine Option, darüber nachzudenken".

Die großen Rivalen FC Barcelona und Atletico Madrid hatten bereits zuvor auf große Teile ihres Gehalts verzichtet.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.