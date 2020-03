München - Die Welt befindet sich in Quarantäne, in den Wohnungen und Häusern geht allmählich die Langeweile um.

Am Wochenende soll dem vorgebeugt werden. Die spanische Fußballliga muss zwar aufgrund des Coronavirus auf den regulären Spielbetrieb verzichten, hat sich allerdings eine nette Alternative einfallen lassen.

Von Freitag bis Samstag richtet die Liga ein FIFA-20-Turnier aus. Jeweils ein Spieler aller 20 Mannschaften wird daran teilnehmen, das Event wird live auf Twitch gestreamt. Für den FC Barcelona wird Sergi Roberto an den Start gehen, für Real Madrid Marco Asensio.

Die Liga hat eine Übersicht mit allen Teilnehmern gepostet. Auch der Spielplan steht bereits fest.

Os presentamos también al equipo de comentaristas que es una absoluta locura.



HOY A LAS 20:00 el SORTEO con LAS BOLAS CALIENTES



Esto empieza YA. pic.twitter.com/YcOYSt2Qeg — Ibai (@IbaiLlanos) March 19, 2020

¡Ya tenemos horarios confirmados para los cruces de #LaLigaSantanderChallenge! ⏰



Recuerda que podrás seguir en directo TODOS los emparejamientos en el canal de Twitch de @IbaiLlanos.#QuédateEnCasa#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/E0OdIRQzgB — LaLiga (@LaLiga) March 19, 2020

Demnach finden am Freitag die ersten Partien statt. In einer anderen Art Qualifikationsrunde treten die Mannschaften Espanyol Barcelona, Leganes, RCD Mallora, Celta Vigo, SD Eibar und Valladolid in drei Partien gegeneinander an. Diese Mannschaften stehen am Tabellenende von La Liga.

Zum berüchtigten Clasico zwischen Sergi Roberto und Marco Asensio könnte es übrigens im Halbfinale kommen. Vorausgesetzt, beide Spieler schaffen es soweit. Das große Finale gibt es dann am Sonntag um 21:30 Uhr.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.