München/Barcelona - Ansu Fati tritt in die Fußstapfen des zu Paris St. Germain gewechselten Lionel Messi! Nach dem Abgang des Argentiniers erhält das 18-jährige Toptalent des FC Barcelona die Rückennummer zehn. Dies gab der Verein am Mittwochvormittag bekannt. Nach 13 Jahren steht somit ein anderer Name auf dem prestigeträchtigen Trikot der Katalanen.

Fati debütiert 2019 mit gerade einmal 16 Jahren in der spanischen Liga. Mit 16 Jahren und zehn Monaten erzielt er sein erstes Tor für Barca und avancierte so zum jüngsten Torschützen der Vereinsgeschichte. Ebenfalls hält er den Rekord für den jüngsten Torschützen in der Champions-League und in der spanischen Nationalmannschaft. In wettbewerbsübergreifend 43 Spielen erzielte Fati 13 Tore und bereitete fünf weitere vor.

Wegen eines Meniskuseinrisses fällt der Flügelspieler seit November 2020 aus, soll aber schon bald wieder auf dem Platz stehen. Dann trägt er anstatt der 22, die Nummer zehn und tritt die Nachfolge von Lionel Messi an.

