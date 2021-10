München/Barcelona - Ronald Koeman ist nicht mehr Trainer des FC Barcelona. Das bestätigte der Klub in der Nacht auf Donnerstag. Am Mittwoch Abend unterlag Barca Rayo Vallecano mit 0:1.

"Der Präsident, Joan Laporta, informierte ihn von dieser Entscheidung nach dem Spiel gegen Rayo Vallecano. Am Donnerstag wird er sich vom Team verabschieden", so der Klub auf seiner eigenen Website.

Larsson übernimmt - wird Xavi Nachfolger?

Koeman ist verantwortlich für den schwächsten Saisonstart der Katalanen in diesem Jahrtausend mit nur 16 Punkten aus zehn Spielen und Platz neun in der Tabelle. In der Champions League reichte es gerade so zu drei Punkten dank eines 1:0-Erfolges gegen Dynamo Kiew. Vorangegangen waren zwei herbe Niederlagen gegen den FC Bayern und Benfica.

Koeman verlor 16 seiner 67 Pflichtspiele als Barca-Trainer, darunter vier der letzten sechs. Interimsweise wird Henrik Larsson die Mannschaft nun betreuen und auf das kommende Champions-League-Spiel in Kiew vorbereiten.

Als Nachfolger werden neben Ex-Bundestrainer Joachim Löw auch die Klub-Ikonen Xavi Hernandez und Philip Cocu genannt.

