München/Barcelona - Aufregung in Spanien, denn die "Barcagate"-Affäre zieht weitere Kreise: Wie der Radiosender "Cadena SER" berichtet, soll Ex-Barcelona-Präsident Josep Maria Bartomeu am Morgen von der Polizei festgenommen worden sein.

Neben Bartomeu sollen zudem Oscar Grau (CEO) und Roman Gonmez Ponti (Rechtsabteilung) von den Beamten abgeführt worden sein. Die katalanische Regionalpolizei bestätigte der Nachrichtenagentur AFP eine Razzia in den Büroräumen des FC Barcelona sowie Festnahmen, ohne jedoch Namen zu nennen. Die Operation werde von Beamten der Abteilung für Finanzkriminalität geleitet, hieß es.

Die Festnahmen stehen in Zusammenhang mit der in die Medien geratenen "Barcagate"-Affäre. Vor gut eineinhalb Wochen hatte "Cadena SER" berichtet, dass eine vom FC Barcelona beauftrage Firma in den Sozialen Netzwerken aktuelle und ehemalige Spieler sowie weiter Personen aus dem Umfeld des Klubs diffamiert haben soll.

Die Vorwürfe hat Bartomeu inzwischen für richtig erklärt. "Wir können bestätigen, dass ein Account dieser Firma negative Kommentare abgesetzt hat. Daher haben wir heute Morgen den Vertrag mit dieser Firma aufgelöst", erklärte er vor einigen Tagen bei einer Veranstaltung.

Bartomeu bestreitet Beteiligung

Bislang hatte Barca lediglich eine Zusammenarbeit mit der Firma bestätigt, eine Verbindung mit den Hetz-Nachrichten aber dementiert.

Am Morgen wurden nun die Büros der Katalanen auf dem Gelände des Camp Nou durchsucht, in der Hoffnung, Beweise in der Affäre zu finden.

Bartomeu bestreitet jegliche Beteiligung an der Verleumdungskampagne. Die gesamte Affäre hat inzwischen aber bereits zu mehreren Rücktritten und Entlassungen aus dem Vorstand geführt.

Bartomeu hatte bereits im Oktober 2020 seinen Rücktritt bekannt gegeben.

