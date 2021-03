München – Ganze 15 Minuten dauerte das Comeback von Eden Hazard. Der 30-Jährige, der den Madrilenen seit Anfang Februar wegen einer Muskelverletzung gefehlt hatte, feierte am Wochenende im Ligaspiel gegen Elche seine Rückkehr auf den Fußballplatz. Doch schon zu Wochenbeginn kam die Hiobsbotschaft: wieder eine Muskelverletzung, wieder eine wochenlange Pause.

Bei Real vermutet man die langanhaltenden Knöchelbeschwerden des Belgiers als Ursprung für die zahlreichen Verletzungen. Hazard stand in der laufenden Saison ganze 14 Mal auf dem Platz, kein einziges Mal spielte der 115 Millionen Euro teure Offensivspieler über die volle Distanz.

Nationalmannschaftsarzt spricht sich für OP aus

Um die Knöchelprobleme, die Hazard seit seiner letzten Operation vor einem Jahr in Dallas plagen, in den Griff zu bekommen, war zunächst eine weitere OP im Gespräch. Kris Van Crombrugge, der Teamarzt der belgischen Nationalmannschaft machte sich auch im Hinblick auf die anstehende EM im Sommer für einen schnellen Eingriff stark: "Eine Operation könnte eine gute Maßnahme sein, um die Beweglichkeit im Knöchel wieder herzustellen."

Doch einem Bericht der "Marca" zufolge konnten die Königlichen Hazard mithilfe mehrerer Spezialisten davon überzeugen, sich bei der Genesung Zeit zu lassen und sich keinem weiteren Eingriff zu unterziehen. Und das wohl mit gutem Grund.

Es besteht die Gefahr, dass er danach nicht mehr Fußball spielen kann"

So meldete sich der renommierte Sportmediziner und ehemalige Teamarzt von Atletico Madrid, Jose Gonzalez, gegenüber "El Transistor" zu Wort und malte ein düsteres Szenario: "Eine dritte Operation am Knöchel von Eden Hazard wäre sehr riskant. Es besteht die Gefahr, dass er danach nicht mehr Fußball spielen kann."

Vor seiner OP in Dallas im März des vergangenen Jahres war Hazard wegen seines Knöchels schon 2017 schon einmal unter dem Messer.

Generell sieht Gonzalez wenig Chancen, dass der Belgier in der laufenden Spielzeit noch einmal auf den Platz zurückkehren wird. "Ohne eine Operation wird er in einem Monat wieder trainieren können, aber nicht spielen. Ich kann aus Erfahrung sagen, dass es schwierig wird, dass Hazard diese Saison noch einmal für Madrid spielt", so Gonzalez.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.