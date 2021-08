München/Madrid - "In der zweiten Halbzeit waren wir nicht kompakt genug, weil wir ein Tor kassieren, was wir schon früh verhindern müssen", so das Fazit von Real Madrids neuem wie alten Coach Carlo Ancelotti zum 3:3 im Auswärtsspiel bei UD Levante.

"Nicht kompakt genug" ist noch eine sehr nette Beschreibung dessen, was Real in den ersten beiden Ligaspielen, aber gerade in angesprochener zweiter Hälfte zu Stande brachte. Das Mittelfeld war nicht nur nicht kompakt genug, sondern teilweise unorganisiert und vogelwild.

Toni Kroos: Der Mann der am meisten auffällt, wenn er fehlt

Das lag natürlich auch am aggressiven und giftigen Auftreten der Valencianos, aber auch am Fehlen von Luka Modric und vor allem Toni Kroos.

Freilich, fällt zwei Drittel der Stamm-Zentrale aus, so ist es für jedes Team eine klare Schwächung. Einem Team im Umbruch, mit neuem Trainer, hilft das ohnehin nicht weiter.

Und dennoch besitzt Real Madrid genügend individuelle Qualität um gegen Levante, bei allem Respekt vor den Azulgrana, geordnet und organisiert zu stehen. Immerhin bestand das Mittelfeld aus Casemiro, Federico Valverde und Isco. Mit David Alaba und Nacho Fernandez liefen in der Abwehr zwei weitere Spieler auf, die Erfahrung in einer Mittelfeldzentrale haben.

Das zeigt jedoch nur, wie wichtig und vor allem schwer zu ersetzen die Qualitäten von Toni Kroos sind. Uli Hoeneß sagte bei "Sport1" Kroos hätte "im Weltfußball nichts mehr verloren". Eine gänzlich falsche Annahme. Nicht grundlos werden die Fähigkeiten des Greifswalders von allen Weltklasse-Trainern die er hatte, von Jupp Heynckes über Jogi Löw und Zinedine Zidane, stets hervorgehoben und gelobt.

Kroos ist nicht der Problemlöser - aber ein Problemvermeider

Sicherlich ist es zu früh, die Alarmglocken in Madrid zu schlagen, Luka Modric dürfte bald zurückkehren. Und hinter Tabellenführer Atletico Madrid, das als einziges Team in Spanien aus zwei Spielen sechs Punkte holte, ist Real immer noch Zweiter. Jedoch dürfte Ancelotti wichtige Schlüsse aus dem Auftritt im Estadio Ciudad de Valencia ziehen.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Real dieser Auftritt mit Kroos in der Startelf nicht passiert wäre. Das beweist beispielsweise das enttäuschende 0:2 der Madrilenen bei Schachtjor Donetsk in der Champions-League-Gruppenphase der vergangenen Saison.

Allerdings ist die Frequenz der Spiele, bei denen so etwas passiert, mit Kroos deutlich geringer. Beim 1:4 in Valencia wurde Kroos erst eingewechselt, genau so wie beim peinlichen 1:2 bei Drittligist Alcoyano zum Copa-Auftakt der Madrilenen.

Gleiches Problem auch für die Nationalelf

Aktuell laboriert Kroos an einer Schambeinverletzung, mit der er bereits die Schlussphase der vergangenen Saison sowie die Europameisterschaft spielte. Noch in diesem Jahr wird er bei Real Madrid zurück auf dem Platz erwartet.

Anders sieht es bei der Nationalmannschaft aus, dort hat Kroos nach elf Jahren und 106 Länderspielen seine Karriere beendet. Man sollte meinen, das Team von Hansi Flick kommt aufgrund von Leon Goretzka, Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan auch prima ohne Kroos zurecht, schließlich sind das alles Weltklasse-Spieler.

Jedoch bewiesen auch diese drei Spieler bereits, dass ihnen die kroos'sche ordnende Hand gut tun würde. Bei Deutschlands 1:2 gegen Nordmazdeonien in der WM-Qualifikation bildeten eben jene drei das Mittelfeld - und wirkten ebenso konfus wie Real Madrid gegen Levante.

Kroos' Wichtigkeit und Auswirkung auf die Statik eines Spiels wird oft unterschätzt, doch genau so wichtig ist sie für jenes Spiel.

Auf das (vorübergehende) Fehlen seiner Qualitäten muss man sich einstellen, was keine einfache Aufgabe wird. Sowohl beim DFB als auch bei Real Madrid.

