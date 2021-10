München/Paris - Nach dem ersten öffentlichen Statement von Mbappe zum geplatzten Sommertransfer von Paris St. Germain nach Madrid hatte Perez am Dienstag im Gespräch mit der Zeitung El Debate einen Wechsel angekündigt: "Im Januar werden wir Neuigkeiten zu Mbappe haben."

Die Königlichen würden laut Perez darauf hoffen, "dass wir es bis zum 1. Januar geregelt haben".

Perez rudert zurück

Wenige Stunden später korrigierte der 74-Jährige diese Aussagen wieder. "Meine Worte wurden falsch interpretiert", sagte Perez RMC Sport: "Was ich gesagt habe, ist, dass ich bis zum nächsten Jahr warten muss, um Nachrichten zu verkünden. Dies geschieht stets mit Respekt vor PSG, mit denen wir gute Beziehungen haben."

Mbappé (22) hatte am Montag erstmals bestätigt, dass er den französischen Pokalsieger im letzten Transferfenster verlassen wollte. "Ich habe Ende Juli gesagt, dass ich gehen möchte", sagte der PSG-Angreifer RMC Sport.

Der französische Nationalspieler war im Sommer von Perez und Real umworben worden, die Madrilenen waren aber mit einem Angebot in Höhe von 180 Millionen Euro bei PSG abgeblitzt.

"Ich habe im Juli gefragt, weil ich wollte, dass der Klub eine Transfersumme erhält und mich ersetzen kann", sagte Mbappé, dessen Vertrag in Paris am Saisonende ausläuft: "Es ist aber nicht wahr, dass ich sieben Angebote zur Vertragsverlängerung abgelehnt habe."

Mbappé hatte den PSG-Verantwortlichen um Sportdirektor Leonardo jedoch auch versichert, sich mit einem Verbleib arrangieren zu können. "Ich habe ihnen gesagt: Wenn ihr mich nicht gehen lassen wollt, dann werde ich das respektieren", sagte der gebürtige Pariser: "Ich wollte, dass wir freundschaftlich auseinander gehen."

Der Franzose war 2018 für 145 Millionen Euro von der AS Monaco an die Seine gewechselt. Zuvor hatte Mbappé bereits eine Saison auf Leihbasis für Paris gespielt. Mit dem Hauptstadtklub gewann er bislang dreimal die Meisterschaft und den Pokal. Mit der Nationalmannschaft hatte er bei der WM 2018 in Russland triumphiert.

