Madrid (SID) - Angreifer Mariano vom spanischen Fußballmeister Real Madrid ist an COVID-19 erkrankt. Die Königlichen machten die Infektion mit dem Corona-Virus am Dienstag bekannt. Der Spieler habe einen guten Gesundheitszustand und befindet sich in häuslicher Quarantäne, teilte Real mit. Der 26-Jährige ist Nationalspieler der Dominikanischen Republik.