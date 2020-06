Köln (SID) - Verteidiger Nacho Fernandez vom spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid wird den Restart der La Liga wohl verpassen. Wie der Verein am Montag bekannt gab, hat der 30-Jährige eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel erlitten und fällt damit vorerst aus. Real startet am Sonntag gegen den SC Eibar (19.30 Uhr) in den Rest der Saison.