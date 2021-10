Köln (SID) - Stürmer Inaki Williams hat beim Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao einen spanischen Dauerbrenner-Rekord aufgestellt. Mit seinem Startelfeinsatz in der Partie gegen Deportivo Alaves am Freitagabend stand der 27-Jährige in 203 Spielen in Folge für Bilbao auf dem Platz. Damit löste er Jon Andoni Larranaga ab, der zwischen 1986 und 1992 in insgesamt 202 Partien nacheinander für Real Sociedad auflief.

Begonnen hat Williams' Serie am 34. Spieltag der Saison 2015/2016, im Spiel gegen Atletico Madrid wurde er in der 60. Minute eingewechselt. Im internationalen Vergleich ist der ehemalige spanische Nationalspieler einer der wenigen Feldspieler, die eine solche Serie erreichen.

In Deutschland hält Torwart-Legende Sepp Meier den Rekord. Für Bayern München stand er in der Bundesliga in 442 Spielen in Folge auf dem Rasen. Auch in Italien und England halten mit Franco Tancredi (258) und Brad Friedel (310) zwei ehemalige Torhüter den Dauerbrenner-Rekord.