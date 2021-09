Madrid (SID) - Spanien hat bei der Zuschauerzulassung bei Sportveranstaltungen die zulässige Obergrenze für den Monat September auf 60 Prozent erhöht. Das gab die Gesundheitsministerin Carolina Darias auf einer Pressekonferenz am Mittwoch bekannt.

Bei Freiluftstadien wie im Fußball lag die bisherige Grenze bei 40 Prozent. Für Indoor-Arenen wird der Wert von 30 Prozent auf 40 Prozent angehoben. Darias nannte als Beispiele insbesondere La Liga und das Oberhaus im Basketball (ACB).

Die Maßnahme trete sofort in Kraft und gelte "für den gesamten Monat September". Sie fügte an, dass es den verschiedenen Regionen Spaniens überlassen bleibe, ob sie die Richtlinien befolgen oder eine niedrigere Obergrenze durchsetzen.

Am Mittwoch hat Spanien sein Ziel erreicht, 70 Prozent der Bevölkerung vollständig gegen das Coronavirus zu impfen. In Deutschland liegt die aktuelle Quote bei 60,7 Prozent.