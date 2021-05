Köln (SID) - Der spanische Fußball-Traditionsklub Real Oviedo trauert um seinen sportlichen Leiter Francesc Arnau. Wie der Zweitligist am Samstagvormittag mitteilte, ist der frühere Torhüter des FC Barcelona und des FC Malaga im Alter von 46 Jahren verstorben. "Wir bedauern seinen Verlust zutiefst und begleiten seine Familie in diesen schweren Stunden. Möge er in Frieden ruhen."

Oviedo ist vor dem vorletzten Spieltag in der Segunda Division Tabellenzwölfter und hat weder mit dem Aufstieg noch mit dem Abstieg etwas zu tun.