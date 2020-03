Köln - Spaniens Fußball trauert um den früheren Nationalspieler Joaquin Peiro. Der Stürmer, WM-Teilnehmer 1962 und 1966, starb im Alter von 84 Jahren in seiner Heimat Madrid. Peiro gewann 1962 mit seinem langjährigen Klub Atletico Madrid den Europapokal der Pokalsieger, ehe er nach Italien wechselte und mit Inter Mailand den Europapokal der Landesmeister (1965) sowie zweimal den Weltpokal holte.

Die Anhänger Atleticos, das Peiro später auch trainierte, riefen dazu auf, von den Balkonen in Spaniens Hauptstadt am Donnerstag um 16.30 Uhr - der früher gewohnten Anstoßzeit - die Klubhymne ertönen zu lassen. "Aufgrund der dramatischen Umstände, die uns alle in diesen Tagen begleiten, wird Joaquin Peiro nicht den Abschied erhalten, den er verdient", hieß es in einer Erklärung.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.

Anzeige: Internationaler Fußball live und on Demand bei DAZN