Madrid/München - Zinedine Zidanes Abschied als Trainer beim Real Madrid ist nach einigem Hin und Her beschlossene Sache. Das teilte der Verein am Donnerstagmittag mit.

Titellose Saison für Zidane - Conte und Löw stehen bereit

Demnach habe Zidane (48) am Mittwoch der Mannschaft und der Vereinsführung seine finale Entscheidung mitgeteilt. Der Vertrag des früheren Weltklassespielers in Madrid war eigentlich noch bis 2022 gültig.

Als Nachfolger wird nun der Italiener Antonio Conte gehandelt, der erst am Mittwoch seinen Abgang beim italienischen Meister Inter Mailand offiziell gemacht hatte. Auch der scheidende Bundestrainer Joachim Löw soll auf der Liste der Madrilenen stehen.

Ha sido un placer. Gracias Zizou🙌🏻 pic.twitter.com/PkakPPt8uP — Toni Kroos (@ToniKroos) May 27, 2021

Zidane hatte in der abgelaufenen Saison mit Real den Titel in La Liga verpasst, am Ende reichte es nur zu Rang zwei hinter Lokalrivale Atletico. Die Spekulationen um einen beschlossenen Abschied vom Rekordmeister waren aber schon vor Saisonende aufgekommen. Der Franzose hatte bislang allerdings dementiert, bereits eine Entscheidung getroffen zu haben.

