München - Die Offensive von Real Madrid wird bald noch brasilianischer.

Wie Spaniens Rekordmeister bekanntgab, wurde eine Einigung mit Palmeiras hinsichtlich eines Transfers von Endrick getroffen. Vollzogen wird der Deal jedoch erst im Sommer 2024 - dann wird der Linksfuß 18 Jahre alt.

Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano sowie die spanischen Sportzeitungen "Marca" und "AS" berichten übereinstimmend, dass die vertraglich fixierte Ablösesumme von 60 Millionen Euro in 35 Millionen Euro als fixe Summe plus 25 Millionen Euro in Form von Boni aufgeteilt werde.

Letztere würden abhängig sein vom möglichen Gewinn des Titels des "Golden Boy", von der Anzahl seiner Startelfberufungen und seiner Tore sowie von gewonnenen Titeln.

Endrick wechselt zu Real Madrid: PSG wollte offenbar zweites Talent dazu

Die "Königlichen" sollen den FC Barcelona, Paris St. Germain und den FC Chelsea ausgestochen haben. Demnach habe PSG sogar 80 Millionen Euro für Endrick und Estevao geboten. Auch Letzterer gilt als großes Talent und entstammt der Jugendakademie des Klubs aus Sao Paulo.

Ausschlaggebend war demnach auch, dass Endrick in die Fußstapfen seiner Landsmänner Vinicius Jr. und Rodrygo treten wolle, die bei den "Blancos" in jungen Jahren zu Weltstars herangereift sind. Bereits in den kommenden Tagen soll der Teenager nach Madrid reisen, um sich seine künftige Wahlheimat anzuschauen.

Doch in den nächsten anderthalb Jahren will er vor allem "mehr Tore, mehr Siege, mehr Titel noch mehr Freude für unsere Fans". Darauf kann sich Palmeiras als zusätzliches Abschiedsgeschenk freuen.