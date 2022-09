Barcelona/München - Robert Lewandowski sieht trotz der Champions-League-Pleite seines FC Barcelona gegen Bayern München am 2. Spieltag viele gute Ansätze bei seinem neuen Klub. Gegen einen starken Gegner wie den FC Bayern München habe man sich auf der international größtmöglichen Vereinsbühne gute Chancen herausgespielt.

Das hat Lewandowski bei einer Pressekonferenz seines Heimatlandes vor den anstehenden Nations-League-Duellen gegen die Niederlande und Wales deutlich gemacht. "Bevor es losging, hatten wir nicht damit gerechnet, unseren Stil derart durchsetzen und so viele Chancen kreieren zu können. Jetzt wissen wir, dass wir das können. Dieses Spiel hat gezeigt, dass wir auch Chancen in harten Partien herausspielen können", so der polnische Stürmerstar.

Barcelona hatte am vergangenen Dienstag in München mit 0:2 verloren. Der Pole hatte gegen die Bayern, die er im Sommer nach einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht für 45 Millionen Euro gen Barcelona verlassen hatte, selbst einige Chancen liegen lassen.

Lewandowski gibt zu: "Konnte meine Gefühle nicht ganz ausblenden"

Der erste Auftritt an alter Wirkungsstätte sei für ihn keine normale Partie gewesen, "es war ein emotionales Spiel".

Entsprechend schwer sei es für ihn gewesen, sich mental zu fokussieren, "weil ich den FC Bayern noch nicht so lange verlassen habe", so der Pole weiter: "Da konnte ich meine Gefühle nicht ganz ausblenden, immerhin habe ich über acht Jahre für Bayern gespielt und viele Titel mit diesem großartigen Klub gewonnen."

Trotz eines vielerorts erwarteten Pfeifkonzerts bei seiner Rückkehr nach München hatten ihn die Bayern-Fans größtenteils freundlich und mit Applaus empfangen.

Eine Reaktion, die Lewandowski ausdrücklich lobte und die ihm viel zu bedeuten schien. Die Fans wüssten "zwischen der Wahrheit und dem, was in den Medien geschrieben wird" zu unterscheiden.

FC Barcelona: Stürmer glaubt an höhere Pokalchancen bei neuem Klub

Trotz dieser guten Erinnerungen an seine Zeit beim FC Bayern liegt Lewandowskis Fokus jetzt vollständig auf dem FC Barcelona.

Bei den Katalanen sieht der zweimalige Weltfußballer seine Chancen auf den Ballon d'Or jedenfalls höher als bei seinem Ex-Klub: "Ich weiß, dass der FC Barcelona die Mannschaft ist, in der die meisten Spieler den Ballon d'Or gewonnen haben. Ich glaube, der Weg zum Ballon d'Or ist bei Barça kürzer als bei Bayern." 15 Mal ging der Goldene Ball bislang an Barca-Profis, davon allein sieben Mal an Lionel Messi.

Bleibt abzuwarten, ob Lewandowski mit seiner Prognose richtig liegt oder nicht. Die Voraussetzungen dafür schafft er sich aktuell selbst, in der Liga steht der 34-Jährige nach sechs Spieltagen bei acht Toren und zwei Assists.

Massimo Fiore

