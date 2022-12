Robert Lewandowski bleibt in der spanischen Liga gesperrt und ist deshalb mächtig sauer.

"Ich verstehe wirklich nicht, dass ich dafür drei Spiele gesperrt wurde. Ich habe es mit Sicherheit nicht verdient", ärgerte sich der Stürmer im Interview mit der spanischen "Mundo Deportivo".

Zuvor war Lewandowskis Einspruch gegen die Sperre vom spanischen Sportgerichtshof TAD abgelehnt worden.

Der 34-Jährige war im Spiel seines FC Barcelona bei CA Osasuna am 8. November nach einer halben Stunde mit einer Gelb-Rote Karte vom Platz gestellt und anschließend für drei Spiele von der Primera Division gesperrt worden.

FC Barcelona: Lewandowski mit Sperre unzufrieden

Der Grund für die lange Sperre: Beim Verlassen des Spielfeldes hatte der Pole seinen Zeigefinger an die Nase gelegt und anschließend in Richtung von Schiedsrichter Gil Manzano gezeigt. Der Unparteiische wertete diese Aktion als Missbilligung, was Lewandowski nicht verstehen kann.

Seine Geste sei an Trainer Xavi und Co-Trainer Carlos Naval gerichtet gewesen. "Da steckte eine Geschichte dahinter, deshalb verstehe ich die Sperre nicht", sagte Lewandowski.

Lewandowski sicher: Weltmeister Messi gewinnt den Ballon D´Or

Außerdem zeigte sich der polnische Nationalspieler im Interview überzeugt, dass Weltmeister Lionel Messi den nächsten Ballon D'Or gewinnen werde. Für den Argentinier wäre es die insgesamt achte Auszeichnung.

"Es gibt vielleicht einen weiteren Spieler, der für denselben Verein spielt, aber es gibt nur eine Weltmeisterschaft, die darüber entscheidet, wer ihn in dieser Saison gewinnen wird", sagte Lewandowski und meinte wohl Kylian Mbappe.

Lewandowski war 2020 und 2021 vor Messi vom Weltverband FIFA zum Weltfußballer des Jahres gekürt worden, den Ballon D'Or konnte er aber noch nicht gewinnen.

Lewandowski lässt Fortsetzung seiner Nationalmannschafts-Karriere offen

Ob Lewandowski selbst in vier Jahren nochmal bei einer Weltmeisterschaft für Polen auflaufen wird, ließ er offen.

Bis dahin vergehe noch viel Zeit, im Fußball könne viel passieren. "Ich weiß, dass ich bereit sein werde, wenn ich dabei sein will. Aber es ist noch zu früh", sagte der Ex-Bayern-Star mit Blick auf die nächste WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada.

In Katar waren der Kapitän und die polnische Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen Vizeweltmeister Frankreich ausgeschieden. Als nächstes Ziel nannte Lewandowski die Europameisterschaft in Deutschland 2024.