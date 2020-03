Frankfurt/Main - Die U21-Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bestreitet ihr erstes EM-Qualifikationsspiel nach der Sommerpause am 3. September gegen die Republik Moldau in Frankfurt/Main, im Stadion des FSV Frankfurt.

Das gab der DFB nach einer Präsidiumssitzung am Freitag bekannt. Fünf Tage später gastiert die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in Belgien.

In diesem Monat ist die U21 noch zweimal gefordert. Am 26. März findet in Braunschweig ein Länderspiel gegen Österreich statt (ab 17:50 Uhr live auf ProSieben MAXX und ran.de), fünf Tage später geht es in der EM-Qualifikation in Magdeburg gegen Wales.

Die U21 live auf ProSieben MAXX und ran.de.

