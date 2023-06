Bei der U21-Europameisterschaft (live in SAT.1, auf ProSieben MAXX, in der ran-App und im Livestream auf ran.de) bekommt es Deutschland im ersten Gruppenspiel mit Israel zu tun. So seht ihr die Partie am 22. Juni live im Free-TV und Livestream und könnt das Spiel im Liveticker verfolgen.

Wer führt die Torschützenliste an und wer die einzelnen Gruppen? Statistiken rund ums Turnier gibt's im Datencenter.