München – Die deutsche U21-Nationalmannschaft war unter Stefan Kuntz bislang überaus erfolgreich. 2017 feierte der DFB den Gewinn der U21-Europameisterschaft, 2019 zog die Mannschaft immerhin in das Finale ein.

Dennoch senkt Kuntz vor der Vorrunde der U21-Europameisterschaft 2021 (ab 24. März live auf ProSieben, ProSieben MAXX und ran.de) die Erwartungshaltung.

"Wir sind kein Top-Favorit wie in der Vergangenheit, aber wir wollen in unserer Gruppe Erster oder Zweiter werden, damit wir das Final-Eight Turnier erreichen", sagte der frühere Nationalspieler bei einem Interview mit der Sportschau, welches per instagram live ausgestrahlt wurde.

Vom Marktwert ist Deutschland auf Platz 9

Dass Deutschland kein Top-Favorit sei, hängt laut Kuntz mit einem stetigen Rückgang an Talenten im deutschen Fußball zusammen.

"Wir haben uns mal den Spaß gemacht und uns die Marktwerte der Spieler angeschaut. Auch wenn wir wissen, dass das mit sehr viel Bedacht angeschaut werden soll, weil jeder Franzose oder Engländer gleich im zweistelligen Millionenbereich ist. Da stehen wir von allen Mannschaften der Endrunde an Nummer 9", so Kuntz.

Insgesamt nehmen 16 Mannschaften an der U21-Europameisterschaft teil.

Dies sei nicht das einzige Anzeichen dafür, dass der deutsche Nachwuchs nicht mehr so gut aufgestellt ist wie in den vergangenen Jahren. Es gäbe auch immer weniger Fußballspieler, die bereits im jungen Alter Kandidaten für die A-Nationalmannschaft seien.

"2017 gab es bei uns zwölf Spieler, die an der U21-Europameisterschaft nicht teilnehmen konnten, weil sie verletzt waren oder mit Joachim Löw zum Confed Cup gereist sind, den sie auch gewonnen haben. 2019 waren es mit Lukas Klostermann und Jonathan Tah nur noch zwei. Jetzt haben wir noch über Florian Wirtz gesprochen."

Der 17-jährige offensive Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen wurde für die A-Nationalmannschaft nominiert.

Alle EM-Spiele der deutschen U21 auf ProSieben und ran.de

Deutschland trifft in der Vorrunde der Europameisterschaft am 24. März auf Ungarn (ab 20:10 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

In den weiteren Gruppenspielen warten die Niederlande (27. März, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) und Rumänien (30. März, ab 17:30 Uhr live auf ProSieben und ran.de).

