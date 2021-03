München – Ganze zwei Tage. So lange hat U21-Nationalcoach Stefan Kuntz Zeit, um seine Mannschaft auf die anstehende Europameisterschaft vorzubereiten, auf das erste Spiel am Mittwoch (ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und ran.de) gegen Co-Gastgeber Ungarn.

"Wir haben nicht groß Zeit, um warm zu werden", sagte der 58-Jährige deswegen über seinen Kader, dem neben bekannten Gesichtern auch vier Debütanten angehören.

Aber wer wird am Ende eine wichtige Rolle spielen? Und in welchem System wird die deutsche U21-Nationalmannschaft auflaufen? ran.de hat nicht nur einen Formcheck durchgeführt, sondern den deutschen Kader sowie die jüngsten EM-Qualifikationsspiele im vergangenen Herbst und Winter unter die Lupe genommen - und wagt eine Prognose.

TOR

Spieler: Lennart Grill (Bayer Leverkusen), Finn Dahmen (1. FSV Mainz 05), Markus Schubert (Eintracht Frankfurt)

Lennart Grill etablierte sich im vergangenen Jahr als Nummer eins der U21. Der Keeper, der aufgrund von Lukas Hradeckys Verletzung mittlerweile auch vier Mal für Bayer Leverkusen in der Bundesliga halten durfte, stand bei lediglich einer Partie 2020 nicht zwischen den Pfosten und sollte auch bei der EM starten.

In diesem einen Spiel durfte der Mainzer Finn Dahmen in den Kasten, genau wie Markus Schubert wird dieser aber wohl auf der Bank Platz nehmen.

ABWEHR

Spieler: Josha Vagnoman (Hamburger SV), David Raum (SpVgg Greuther Fürth), Nico Schlotterbeck (Union Berlin), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), Stephan Ambrosius (Hamburger SV), Malik Thiaw (FC Schalke 04), Maxim Leitsch (VfL Bochum), Ridle Baku (VfL Wolfsburg)

Rechts in der Viererkette hat Ridle Baku einen Stammplatz. Der Wolfsburger ist etablierte Stammkraft bei der U21 (acht Spiele) sowie dem VfL Wolfsburg und hat als einziger Spieler in Kuntz' Kader bereits einen Einsatz unter Joachim Löw in der A-Nationalmannschaft vorzuweisen. Dem 22-Jährigen wird auch abseits des Platzes eine wichtige Führungsrolle zukommen.

Dem kleinen Kreis etablierter Spieler, aus dem laut Kuntz "wahrscheinlich auch der Kapitän kommen" wird, gehört Amos Pieper an. Auch der Innenverteidiger ist mit Bielefeld bei einem Bundesligaklub Stammkraft und dürfte als Abwehrchef gesetzt sein. An seiner Seite könnten Maxim Leitsch oder Nico Schlotterbeck starten, wenngleich Leitsch noch am Montag mit Bochum im Einsatz ist und das erste Spiel sicher verpassen wird.

Letzterer kann als Defensivallrounder auch als Linksverteidiger eingesetzt werden, wobei dort David Raum die Nase vorne haben könnte. Der Abwehrmann der Fürther ist nicht nur defensiv sicher, sondern ist als Außenverteidiger nach 26 Spieltagen der beste Assistgeber der 2. Liga (13 Torvorlagen).

MITTELFELD/ANGRIFF

Spieler: Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Arne Maier (Arminia Bielefled), Jonathan Burkhardt (FSV Mainz 05), Lukas Nmecha (RSC Anderlecht), Mergim Berisha (Red Bull Salzburg), Salih Özcan (1. FC Köln), Anton Stach (SpVgg Greuther Fürth), Florian Krüger (Erzgebirge Aue), Vitaly Janelt (VfL Bochum), Mateo Klimowicz (VfB Stuttgart)

In Abwesenheit des aufgrund einer Operation bis Saisonende ausfallenden Dennis Geiger sollten im Mittelfeld Niklas Dorsch, Salih Özcan und Arne Maier die erste Wahl sein, das routinierte Trio hat schon während der Quali in verschiedenen Konstellationen in der Mittelfeldzentrale die meisten Einsätze gesammelt. Auch, dass Özcan und Maier von Kuntz in den Kreis der potenziellen Kapitäne erhoben wurden, spricht für eine wichtige Rolle bei der EM.

In der Offensive gibt's viel Qualität – aber auch viele Fragezeichen. Mit Florian Wirtz, der trotz seiner 17 Jahre bereits für die WM-Qualifikationsspiele in den Kader der A-Nationalmannschaft berufen wurde, fehlt der U21 ein Unterschiedspieler. Dafür ist Dortmunds Youssoufa Moukoko zum ersten Mal in Kuntz' Kader. "Man muss vorsichtig sein, er ist sechs oder sieben Jahre jünger als die anderen. Aber bei ihm merkt man sofort: Er will auf dem Platz stehen, spielen und Tore schießen", sagte der Nationalcoach über 16-Jährigen, der für den BVB bereits drei Bundesligatore erzielte.

Stürmer Lukas Nmecha ist Kuntz' erfahrenster Akteur, der von ManCity nach Anderlecht verliehene Offensivmann stand bereits 14 Mal für die U21 auf dem Platz und erzielte dabei acht Tore. Der nominelle Mittelstürmer weicht zudem immer wieder auf den rechten Flügel aus – zum Beispiel, wenn Mergim Berisha den Neuner gibt. Der gebürtige Berchtesgadener erlebt bei Red Bull Salzburg seine Durchbruchsaison, nach 31 Pflichtspielen stehen 16 Tore und zehn Assists zu Buche, sogar in der Champions League netzte Berisha schon vier Mal.

Ebenso ein ausgebildeter Mittelstürmer, aber auch Option für die Flügel, ist Florian Krüger, der für Erzgebirge Aue nach 26 Spieltagen bei 15 Scorerpunkten steht. Kölns Ismail Jakobs, der jüngst gegen den BVB sein erstes Bundesligator erzielte, könnte je nach taktischer Ausrichtung eine bedeutende Rolle zukommen.

TAKTIK

Das 4-4-2 mit Doppelsechs, das Kuntz Mitte November im Freundschaftsspiel gegen Slowenien getestet hat, dürfte genau das bleiben: ein Test.

In den Spielen der EM-Quali zwischen September und November des vergangenen Jahres ließ der U21-Coach seine Jungs im 4-3-3 und im 4-4-2 mit Raute auflaufen. Es ist davon auszugehen, dass Kuntz bei diesen Ausrichtungen bleibt, zumal bei den vier Neulingen Moukoko, Thiaw, Stach und Klimowicz kein Spieler dabei ist, für den man die eingespielten Systeme ändern müsste.

Weil der deutsche Kader sowohl im Mittelfeld als auch im Sturm seine größte Qualität im Zentrum hat, ist es nicht abwegig, dass Kuntz – wie übrigens in den beiden abschließenden Qualifikationsspielen, in denen das Team die Teilnahme an der EM erst klarmachte – zunächst auf eine Raute im Mittelfeld sowie einen Doppelsturm setzen wird.

