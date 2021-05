München - Der Traum von der Teilnahme an der Europameisterschaft ist für Florian Wirtz und Riedle Baku zwar geplatzt, aber die Sache hat auch etwas Gutes.

Denn die beiden Jungstars können so die U21-Nationalmannschaft bei der Endrunde der Europameisterschaft (31. Mai bis 6. Juni auf ProSieben, ProSieben MAXX und im Livestream auf ran.de) verstärken.

"Florian Wirtz wird einen Anruf von Stefan Kuntz bekommen und kann sich bei der U21 weiterentwickeln", sagte Bundestrainer Joachim Löw bei der Verkündung des DFB-Kaders für die EM am Mittwoch. Genau wie der gerade erst 18 Jahre alt gewordene Leverkusener darf sich auch der 23-jährige Wolfsburger Ridle Baku große Hoffnungen darauf machen, neben der U21-EM auch an den Olympischen Spielen in Tokio teilzunehmen.

Wirtz und Baku sind Schlüsselspieler für die U21

Auch U21-Nationaltrainer Kuntz dürfte sich über die Verstärkung freuen, seine Mannschaft trifft am 31. Mai im Viertelfinale der U21-Europameisterschaft auf Dänemark (21 Uhr live auf ProSieben und im Livestream auf ran.de). Sowohl Wirtz wie auch Baku dürften Schlüsselrollen in der Mannschaft des DFB-Nachwuchses einnehmen.

Am Montag startet die deutsche U21 ins Trainingslager, bei der Endrunde in Ungarn und Slowenien wird dann innerhalb von einer Woche der neue U21-Europameister gekürt.

Alle Spiele der deutschen Mannschaft werden live auf ProSieben zu sehen sein, ProSieben MAXX zeigt weitere ausgewählte Spiele.

