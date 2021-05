München - Jetzt geht es bei der U21-Europameisterschaft um alles. Am Montag steigen gleich alle vier Viertelfinal-Partien. Dabei treffen unter anderem Portugal und Italien aufeinander (ab 20.50 Uhr im kostenlosen Livestream auf ran.de).

Bei der vergangenen U21-EM waren weder Portugal noch Italien in der K.o.-Runde vertreten, die Portugiesen stehen nun sogar zum ersten Mal seit 2015 wieder in der K.o.-Phase.

Italien erreichte als Zweiter der Gruppe B hinter Spanien das Viertelfinale, die Portugiesen qualifizierten sich in der schwachen Gruppe D als Gruppensieger mit drei Erfolgen.

Gerade deshalb sind die Vorzeichen für Portugal gut. Die letzten Teams, die die Gruppenphase mit einer makellosen Bilanz überstanden, waren Spanien 2017 (Pleite erst im Finale) und Spanien 2013 (Europameister). Gelingt also auch den Portugiesen ein Durchmarsch bis in das Endspiel?

Italien mit vielen Platzverweisen

Einfach dürfte es in jedem Fall nicht werden. Portugal kassierte zwar in der Gruppenphase kein Gegentor, die Italiener allerdings auch nur eines. Was Italien dagegen deutlich häufiger bekam, waren Rote Karten. Ganze fünf Platzverweise gab es in den drei Gruppenspielen.

Alle anderen Teams kamen zusammen nur auf vier! Ein hitziger Fight dürfte also garantiert sein.

Mit Portugals Trincao und Italiens Patrick Cutrone gibt es zudem gleich zwei Spieler, die mit jeweils zwei Toren zu den geteilt besten Torschützen der Gruppenphase zählten.

