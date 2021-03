U21

U21-EM: Gewinner & Verlierer der Kuntz-Elf

Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht in der Finalrunde der U21-Europameisterschaft. Diese wird vom 30. Mai bis zum 6. Juni ausgetragen. In der Gruppe A setzte sich das deutsche Team am Ende knapp, aber verdient als Zweiter durch. Das sind die Gewinner und Verlierer der deutschen U21-Auswahl.