München - Nur zwei Nationen konnten den Titel bei der U21-Europameisterschaft bereits fünfmal in die Höhe stemmen. Neben Titelverteidiger Spanien zählt auch die italienische U21 zu den Rekordsiegern.

Der letzte Triumph liegt allerdings bereits 17 Jahre zurück. Bei der U21-EM 2004 in Deutschland gewann die Squadra Azzurra das Finale gegen Serbien & Montenegro mit 3:0. Die Torschützen damals: Daniele de Rossi, Cesare Bovo, Alberto Gilardino.

Im Jahr starten die Italiener nun einen neuen Anlauf und treffen im ersten Spiel der Gruppe B auf Tschechien. Dabei können sich die Zuschauer (Mittwoch, ab 17.50 Uhr auf ran.de) auf zwei kompakte Defensiven einstellen: In der EM-Qualifikation kassierten nur die Spanier (1) weniger Gegentore als Tschechien (4) und Italien (5).

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Zum 11. Mal treffen Tschechien und Italiens U21-Auswahlen aufeinan­der. Die Bilanz spricht dabei knapp für die Italiener (6 Siege, 4 Niederlagen).

- Das letzte Aufeinandertreffen bei der U21-EM in Polen 2017 entschieden die Tschechen in der Gruppenphase mit 3:1 für sich.

- Auf dem Weg zum EM-Titel 2002 in der Schweiz schlug Tschechien die "Azzurrini" um Andrea Pirlo im Halbfinale per Golden Goal mit 3:2 – das entscheidende Tor erzielte Michal Pospíšil in der 99. Minute. Im tschechischen Kader standen damals u.a. Petr Cech und Milan Baros.

- Tschechien und Italien qualifizierten sich jeweils als Gruppensieger für die EM 2021 und kassierten dabei nur eine Niederlage.

- Paolo Nicolato, der im Juni 2019 das Amt des Trainers der italienischen Auswahl von Luigi Di Biagio übernahm, verlor erst eines seiner 11 Länderspiele, im Rahmen der EM-Qualifikation setzte es ein 0:3 in Schweden.

- Gianluca Scamacca, der aktuell auf Leihbasis in der Serie A für den FC Genua spielt und ursprünglich für die US Sassuolo aktiv ist, war mit 6 Treffern Italiens bester Schütze in der EM-Qualifikation.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.