München - Titelverteidiger Deutschland hat bei der U21-Europameisterschaft 2023 in Rumänien und Georgien eine knifflige Aufgabe vor der Brust. Das Team von Bundestrainer Antonio di Salvo trifft in Gruppe C auf England. Das ergab die Auslosung der Gruppenphase am Dienstagabend in Bukarest. Die weiteren Gruppengegner sind Tschechien und Israel.

Gastgeber Georgien und Rumänien waren automatisch in den Gruppen A und B gesetzt. Die deutsche Elf mit Dortmund-Youngster Youssoufa Moukoko hatte sich im Vorfeld als beste der restlichen 14 Teams für die Endrunde qualifiziert.

Die Auslosung im Überblick:

Gruppe A: Georgien, Portugal, Belgien, Niederlande

Gruppe B: Rumänien, Spanien, Ukraine, Kroatien

Gruppe C: Tschechien, England, Deutschland, Israel

Gruppe D: Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien

Der Turniermodus

Das Turnier findet vom 21. Juni bis 8. Juli 2023 statt, Georgien und Portugal bestreiten das Eröffnungsspiel.

Deutschland greift erstmals am 22. Juni gegen Israel ins Geschehen ein. Am 25. Juni geht es gegen Tschechien, am 28. Juni kommt es anschließend zum Klassiker mit den "Young Lions". Gespielt wird in der Gruppe zunächst nur in Georgien.

Die jeweils zwei Gruppenbesten ziehen schließlich in die K. o. - Runde ein.

