München - Es spitzt sich auf den finalen Showdown zu. Vor dem abschließenden Spieltag der Gruppe A liegt die deutsche U21-Nationalmannschaft nach dem 3:0-Sieg über Ungarn und dem 1:1 gegen die Niederlande mit vier Punkten an der Tabellenspitze.

Dahinter rangieren starke Rumänen ebenfalls mit vier Punkten auf Platz zwei, die Niederlande kommt nach zwei Unentschieden auf zwei Zähler. Schlusslicht Ungarn ist mit null Zählern abgeschlagen.

Doch was bedeutet das? Fakt ist, dass die DFB-Junioren den Einzug ins EM-Halbfinale in der eigenen Hand haben. Bereits ein Unentschieden gegen Rumänien (Dienstag, ab 17.30 Uhr auf ProSieben und ran.de) reicht zum Weiterkommen. Bei einem Sieg wäre Deutschland Gruppensieger.

Sollte es zu einer Niederlage kommen, darf die Niederlande nicht gegen Ungarn gewinnen.

Die weiteren Fakten zusammengefasst

- Deutschlands U21 verlor keines ihrer acht Länderspiele gegen Rumänien (fünf Siege, drei Remis) und könnte nach zuletzt einem 8:0 im September 2014 und einem 4:2 im Juni 2019 erstmals drei Siege in Folge gegen die Rumänen feiern.

- Deutschland gewann beide Spiele bei Europameisterschaften gegen Rumänien (1:0 1998, 4:2 2019) – nur gegen Dänemark trat das deutsche Team bei Europameisterschaften öfter an und gewann dabei immer (drei Mal).

- Das DFB-Team blieb nur in einem der acht Länderspiele gegen Rumänien torlos (0:0 im September 1998) und erzielte im Schnitt 3,4 Tore gegen die Rumänen – gegen kein anderes Team, gegen das Deutschland mindestens acht Mal antrat, ist der Tore-Schnitt so hoch.

- Stefan Kuntz wäre nach Hannes Löhr erst der zweite Trainer, der mit der deutschen U21 dreimal die K.o.-Phase einer Europameisterschaft erreicht.

- Die deutsche U21 traf in jedem ihrer letzten neun EM-Spiele und stellte damit ihren Rekord aus den Jahren 1982 bis 1992 ein. Gegen Rumänien könnte die deutsche Elf nun erstmals in zehn EM-Spielen in Folge treffen.

- Lukas Nmecha erzielte beim 1:1 gegen die Niederlande seinen zehnten Treffer im 16. Spiel für Deutschlands U21 – das sind fast genauso viele Tore, wie der komplette restliche Kader in Addition erzielte (zwölf).

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.